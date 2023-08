A legfrissebb sajtóhírek szerint nem csak a lampedusai lakosok elégelték meg a migránsáradatot, hanem az érkező bevándorlók is elégedetlenek a fogadás körülményeivel. Az Il Libero napilap arról számolt be, hogy lázadás tört ki a lampedusai hotspotban, csak a helyi rendőrosztagok közbeavatkozásával sikerült a rend helyreállítása. A Porto Empedocle regisztrációs központjának lakói hétfőn megpróbáltak átmászni a tábort körülvevő kerítésen, vizet és élelmet követeltek a Vöröskereszt munkatársaitól. A Giorgia Meloni vezette jobbközép kabinet szigorításokra készül, szeptemberre várható az a kormányrendelet, amely az Olaszországban élő bűnöző hátterű illegális bevándorlók kitoloncolását felgyorsítja – jelentette be Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter az Il Messaggero napilapnak adott interjúban.

Borítókép: Európába igyekvő illegális bevándorlók érkeznek az Emergency olasz nem kormányzati szervezet Life Support hajóján Nápoly kikötőjébe 2023. augusztus 14-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Cesare Abbate)