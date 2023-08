Hat évtizede tagja Németország Szociáldemokrata Pártjának Gerhard Schröder. A volt kancellár Oroszországhoz fűződő kapcsolatai miatt viszont vita robbant ki az évforduló kapcsán – írja a Spiegel német lap. Schröder 1963-ban csatlakozott az SPD-hez, és a hannoveri szervezet tagja. A helyi szervezet már tárgyalt a jeles évfordulóról egy ülésen, de még nem tudtak megegyezni, hogy lemondanának-e a szokásos megtiszteltetésről. Augusztus végén állítólag visszatérnek a témára.

Az SPD szóvivője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 60 éves párttagságért minden tagot megillet a kitüntetés, amelynek többféle módja is elképzelhető, beleértve azt is, hogy személyesen adják át azt.

Az adott helyi szervezet dönti el, hogy ez milyen keretek között történjen. Az országos szintről nem érkezett ajánlás.

A díj átadásának időpontját viszont még nem tűzték ki – mondta Herbert Schmalstieg, Hannover korábbi polgármestere a Frankfurter Allgemeine Zeitung német lap tudósítása szerint.

Völlig daneben

Hannovers Ex-OB @Schmalstieg will #Schröder zum 60. Parteijubiläum feiern. Alles andere sei »völlig daneben«.

Nein. Völlig daneben ist es, diesen #Putin-Freund und #Russland-Lobbyisten zu ehren. Der solte zur Kneissl gehen, nach Petruschowo.https://t.co/c46rogDZz8 — Krus & Stern (@krus_stern) August 10, 2023

Helytelennek tartom azt a vitát, amelyre a helyi szövetség törekedett

– tette hozzá Schmalstieg, aki szerint ez a nézeteltérés károkat okozott az SPD-nek.

A vitát Schröder kapcsán az váltotta ki Németországban, hogy a politikust Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli barátjának tekintik, és orosz energiavállalatokhoz is köthető volt a munkássága. Az exkancellárt az orosz–ukrán háború kezdete óta kritizálják, saját pártján belül is. A megosztottság és a Moszkvához való viszonya ellenére azonban Schröder továbbra is a pártban maradhatott.

Gerhard Schröder 1944-ben született, 1998 és 2005 között volt Németország kancellárja.