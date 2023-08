Ha szankciókat vezetnék be Oroszország ellen, azt mondanák, hogy az hazafiatlan lépés, amíg pedig azt nem teszem meg, addig meg azért vagyok a bűnös, mert nem vezettem be szankciókat Oroszország ellen. Ha büntetőintézkedéseket vezetnék be Oroszország ellen, azt mondanák, hogy emiatt magasabb gázárak lesznek, s hogy e lépés a két ország történelmi kapcsolatainak sem tenne jót. Hogy teljesen őszinte legyek: lehetetlen a népünk kedvében járni, és én már régóta nem is próbálkozom vele