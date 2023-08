Visszakövetelik a rézbőrűek nevet az amerikai őslakosok

A Washington Post 2016-os közvélemény-kutatásából egyébként egyértelműen kiderült, hogy

az amerikai őslakosok 90 százaléka egyáltalán nem tartotta sértőnek a rézbőrű kifejezést.

– A Washington Redskins csapat, szurkolóink és közösségünk mindig is abban hitt, hogy a nevünk a becsületet, a tiszteletet és a büszkeséget jelképezi – mondták még hét éve a tulajdonosok. 2019-ben újabb kérdőívet készítettek, amely azt vizsgálta, milyen érzést kelt bennük a kifejezés. Az eredmény: a legtöbb válasz a „büszkeség” szóra érkezett. A témát azóta több közvélemény-kutatás is vizsgálta, – még saját Wikipedia-oldala is van a felméréseknek – de abban mind egyetértettek, hogy a többség nem akar névváltoztatást.

Hogy akkor mi változott? Az, hogy a BLM-megmozdulások közepette a változást követelő hangok felerősödtek, a szponzorok pedig azzal fenyegetőztek, hogy kihátrálnak a csapat mögül.

Azért vannak ellenpéldák is, akik megőrizték örökségüket: a Chicago Blackhawks vagy a Kansas City Chiefs nem engedett a nyomásnak.

A névváltoztatási őrület nem csak a sportegyesületeket érte el. Az Egyesült Államokban túl rasszista volt már a palacsintaszirup is, a hazánkban is ismert Uncle Ben’s szósz, a Cream of Wheat gabonapehely, a Land O’Lakes vaj vagy éppen az Eskimo Pie fagylalt is arculatváltásra készül, de a sort még hosszan lehetne folytatni.