A Zelenszkij-jelenség: az érem másik oldala + videó

Kolomojszkij, Ukrajna egyik leggazdagabb embereként, köztudottan, mindig befolyást gyakorolt a hatalomra, de még a 2014-es Majdan finanszírozását is részben hozzá kötik. A különböző parlamenti frakciókban is rendelkezett hozzá hű képviselőcsoportokkal, melyek nélkül nem is lehetett volna igazi oligarcha, hiszen saját honatyákkal minden dúsgazdag üzletember rendelkezik Ukrajnában. Az amúgy bevallottan három állampolgárságú (ukrán, izraeli, ciprusi) Kolomojszkij sosem bízta a véletlenre, és mindig részt vett a politikai folyamatok alakításában. Sokak szerint nem véletlen az sem, hogy pont az ő televíziós csatornája, az 1+1-en kezdte el vetíteni a Nép Szolgája című szatirikus tévésorozat, melyben Zelenszkij egy történelemtanárt alakít, aki váratlanul Ukrajna elnöke lesz.

Az idealizált sorozatban Zelenszkij felszámolja a korrupciót, bemutatja, hogy működik a szovjet hagyományokat levetkőzni nem tudó ukrán államapparátus, a potyomkini kirakat-intézkedések sokasága. Mindazokat a dolgokat, amivel az igazi Ukrajnának is le kellene számolni. Gyakorlatilag egy olyan elnöki alternatívát tár elénk a film, mely olyannyira kiválóan manipulálja az érzelmeket, hogy a sorozat végén a nézők 90 százaléka csettint, és azt mondja: „Ez igen! Zelenszkij milyen jó elnök lenne! Pláne, hogy a végén még meg is menti az országot az államcsődtől, egységet és mesebeli gazdagságot teremt az ukránoknak”.