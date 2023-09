Brüsszeli korrupció: látszatintézkedések, hogy semmi ne változzon

A héten elkezdte a munkát az Európai Parlament, amely a szerdai plenáris ülésén megszavazta a testület saját belső etikai szabályainak a módosítását, amelyek majd novembertől lépnek életbe. Az ülésen nemcsak hogy részt vett, de szavazott is a brüsszeli korrupciós botrány egyik főszereplője, a szocialista Eva Kaili is, akit három társával együtt december 9-én tartóztattak le a belga hatóságok a korrupciós ügyben indított nyomozás során. Mint ismert, a volt alelnök szintén letartóztatott élettársa, az olasz Francesco Giorgi később beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobbiszervezetnek, amelynek segítségével Marokkó és Katar megpróbálta befolyásolni az európai parlamenti döntéshozatalt.

Amikor kitört a korrupciós botrány, felerősödtek azok a hangok, miszerint az egész ügynek nagyobb a füstje, mint a lángja. Én sok mindent láttam már a közéletben, sok mindent láttam már Brüsszelben is, de hogy ezeknek a véleményeknek lett igazuk, miszerint minden úgy megy tovább, mintha mi sem történt volna, az vérlázító. Ezzel sok tíz, sok száz millió európait kollektívan hülyének néz Brüsszel, a brüsszeli bürokrácia és ez a korrupt rendszer

− fogalmazott lapunknak az üggyel kapcsolatban a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője. Deutsch Tamás hozzátette:

Az hagyján, hogy úgy viselkednek, mintha mi sem történt volna, de egy ilyen korrupciós ügyben való érintettség után, börtönből kijőve a negyedik-ötödik napon képesek Magyarországot politikai okokból elmarasztaló, korruptnak is minősítő baloldali parlamenti pamfletet elfogadni. Ez a fajta arcátlanság rekordokat döntöget.

A most elfogadott szabálymódosításokban többek között az is szerepel, hogy az EP minden képviselőjének vezetnie kell, hogy mikor és kivel találkozik. Szigorúbb szabályozása lesz az ajándékok elfogadásának is, és minden képviselőnek a hivatali időszak elején és végén vagyonnyilatkozatot kell tennie. – Nagyon sok látszatintézkedést hoztak annak érdekében, hogy az egész korrupciós gépezet változatlanul működhessen tovább − mondta Deutsch Tamás. Megjegyezte: ezek látszatintézkedések, hiszen itt nem etikai, hanem büntetőjogi kérdésről volt szó. Súlyos bűncselekményeket követtek el, amelyeknek egyelőre semmilyen büntetésük nincs. A most elfogadott intézkedéseknek pedig nincs visszatartó erejük. – Ezek a szabályok senkit nem gátoltak volna abban, hogy elkövessék ezeket a bűncselekményeket − fűzte hozzá.

– A politikai befolyásvásárlás korrupt rendszere működik Brüsszelben: hol a Soros-birodalom, hol katari dollármilliárdosok veszik igénybe. Ezt a rendszert kell megváltoztatni. Alapvető politikai változásra van szükség, a brüsszeli mocsarat le kell csapolni a következő európai parlamenti választáson

– összegzett lapunknak Deutsch Tamás.

Borítókép: Az Európai Parlament épülete (Fotó: NurPhoto/AFP/Schlaflang Thomas)