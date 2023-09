Az amerikaiak majd hetven százaléka nem engedné, hogy a férfinak a született nők ellen játszhassanak, 55 százalékuk szerint pedig erkölcsileg helytelen megváltoztatni a nemet.

Az Origó hivatkozott a Breibartra, amely kiemelte, hogy a számok alapján a transzneműség teret vesztett, és nőtt az ellenállás a jelenséggel szemben.

Korábban, 2021-ben végeztek egy közvélemény-kutatást, amikor még a megkérdezettek 62 százaléka ellenezte, hogy transzneműek női sportolók ellen játszhassanak. A kutatás arra is rávilágított, hogy azok száma is nőtt, akik erkölcsileg helytelennek tartják a nemváltást. A 2021-es 51 százalékról 55 százalékra nőtt ez a szám.

Az USA húsz államában már létezik törvény, ami kifejezetten tiltja férfinak született transznemű sportolók női sportolókkal való versenyzését.

Sőt, a republikánus vezetésű képviselőház már elfogadott egy országos tiltást is, de a szenátusi demokrata többség nem valószínű, hogy ezt elfogadja, ráadásul Joe Biden is megígérte, hogy megvétózza. A felmérés, amit a Gallup közvélemény-kutató cég készített, kitér arra is, hogy a transz sportolók elfogadottsága mindenhol csökkent.

A FINA, a nemzetközi vizes sportokat tömörítő szövetség már korábban bejelentette, hogy transznemű sportolók nem indulhatnak az általuk rendezett női versenyeken, ezzel is megakadályozva, hogy jogtalan előnyre tegyenek szert.

Borítókép: Világbajnokságon és olimpián nem ismétlődik meg a kínos dobogófotó (Fotó: Getty Images/Justin Casterline)