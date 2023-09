Befejeződött a rendőrségi akció a koszovói Banjszka településen − írja a B92 szerb hírportál. Az odavezető út azonban továbbra is blokád alatt maradt. Csak azok léphetnek ki és be, akik a faluban élnek vagy sürgős ügyük van. A pristinai hatóságok szeptember 24-e óta kutatják át a települést, amikor is a kora reggeli órákban egy csoport álarcos és fegyveres személy rátámadt a rendőrökre. Egy egyenruhás életét vesztette. Mint később kiderült, a tűzpárbaj során a rendőrök három szerb nemzetiségű helyi lakost öltek meg. A rendőrség a következő napokban több szerbet is letartóztatott.