– Tavaly Dohában rendezték meg a labdarúgó-világbajnokságot, az egész világ az Öböl menti országra figyelt. Hogyan profitált Katar a sporteseményből?

– Ahhoz, hogy a labdarúgó-világbajnokságnak otthont adhassunk, körülbelül 230 milliárd dollárnyi befektetésre volt szükség. Ebből a pénzből jelentős összegeket fordítottunk az infrastruktúra – egyebek mellett a metróhálózat – fejlesztésére, valamint stadionok, repülőterek, kikötők, hotelek építésére és fejlesztésére. Az elvégzett munkálatok nem határozott időszakra szóltak, hanem hosszú távú projektekről van szó, melyek hozzá tudnak járulni a turizmus fejlődéséhez. Noha Katar méretét tekintve kis ország, a labdarúgó-világbajnokság sokat adott az ország külpolitikai kapcsolataihoz, ugyanis a világ szinte minden országából vonzott látogatókat, érdeklődőket. A világbajnokság ideje alatt azonban külső támadásokkal is szembesültünk a vendégmunkások jogaival kapcsolatban, és sok kritikát kaptunk a homoszexualitással kapcsolatban is. Ha viszont egy ország jó vezetéssel rendelkezik, le tudja győzni ezeket a támadásokat, bármifélék legyenek is azok.

Ugyanezt láttuk a budapesti atlétikai világbajnokság esetében is: Magyarországot úgyszintén több támadás érte, ennek ellenére Orbán Viktor miniszterelnök hatalmas nemzetközi találkozót szervezett a magyar fővárosba. Budapestre több mint tíz országból érkeztek vezetők múlt hónapban. Mindez azt bizonyítja, Magyarország temérdek nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, és egyáltalán nincs elszigetelve.

– Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrégiben azt mondta, Katar és Magyarország is bőven tapasztalja a nemzetközi liberális mainstream gátlástalan nyomásgyakorlását. Mindez hogyan hat Katarra?

– Ez így igaz, mi is tapasztaljuk, hogy megtámadják értékeinket, beleértve a Koránt, a szent könyvünket. Katar és Magyarország egyik közös pontja, hogy a család a társadalom alapját képezi – legyen szó muszlimokról, keresztényekről vagy akár zsidókról, vannak közös értékeink. Mi ezeket igyekszünk megőrizni a jobboldali és a konzervatív erők segítségével.

– Szaúd-Arábiával és Izraellel is elkezdtek tárgyalni, emellett a szaúdi–izraeli és a szaúdi–iráni kapcsolatokban is lehetett látni némi enyhülést. Az egyeztetések azt jelentik, hogy eljöhet a béke a térségben?

– Katar a béke pártján áll, és amikor Izrael úgy dönt, hogy az arab kezdeményezésen keresztül a kapcsolatok normalizálódására kell fókuszálni, akkor mi úgyszintén kiállunk a béke mellett. Az igazi békét azonban a palesztinokkal kell megkötni. Ami a szaúdi–iráni kapcsolatok enyhülését illeti, mi gratulálunk a feleknek, ezzel ugyanis csökkenhet a feszültség a térségben. Katariak, szaúdiak, irániak, mind együtt élünk a régióban, nincs más választásunk, mint elfogadni egymást.