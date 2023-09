Közösen küzd a tuberkulózis ellen Lengyelország és a WHO

A tuberkulózis vagy gümőkór egy bakteriális fertőzés okozta betegség, amely a tüdőt támadja meg, és akár halálos szövődményekkel járhat. A múlt század elején még rettegett betegség volt, Magyarországon egy időben a halálesetek negyedét okozta, az 1954-ben bevezetett védőoltás nyomán azonban szinte eltűnt.

Azonban míg Európa nagy részén rendkívül ritka kórképnek számít, a világ többi táján ma is évente milliók haláláért felelős, így a WHO prioritásnak tekinti a betegség elleni harcot. Kialakulásához hozzájárulnak az elégtelen lakhatási körülmények és higiénés viszonyok, valamint az immunhiányos betegségek, így a megelőzés szerepe kulcsfontosságú a betegség megállításában.

A háború előtt Ukrajnában volt az európai országok közül a második legmagasabb a tbc-s esetek száma, ami nem kis terhet rótt az ország egészségügyi rendszerére. Most a lengyel orvosoknak kell alkalmazkodniuk az esetek növekvő számához, ugyanis a Lengyelországba áramló menekültek millióival együtt a tuberkulózis is megérkezett.

Korábban a multidrogrezisztens tuberkulózis nem jelentett komoly problémát. A háború kitörése ezt megváltoztatta. Most több mint száz multidrogrezisztens tuberkulózisos eset van, ami körülbelül háromszorosa a korábbinak

– idézi az Euronews Stefan Wesolowskit, az ország Tuberkulózis és Tüdőbetegségek Intézetének főigazgatóját.

A helyzet kezelésében a WHO is segít, a nemzetközi szervezet mind az ukrán, mind a lengyel hatóságokkal együttműködik. „Amikor az emberek elmenekültek Ukrajnából a háború elől, biztosítani kellett a folyamatos tbc-kezeléshez való hozzáférést, valamint az új tbc-esetek gyors diagnosztizálását. A lengyel egészségügyi hatóságok nagyon gyorsan reagáltak erre a kihívásra. A WHO Európa vállvetve dolgozik velük és az ország egészségügyi intézményeivel” – értékelt dr. Nino Berdzuli, a WHO ukrajnai sürgősségi segítségnyújtásért felelős különmegbízottja.

Lengyelország azonban nem az egyetlen állam, ahol a menedékkérők beáramlása miatt ismét releváns kérdés lett a tbc-s betegek kezelése. Nemrég New York városának egészségügyi biztosa, Ashwin Vasan kongatta meg a vészharangot, amikor a metropolisz orvosaihoz és egészségügyi szolgáltatóihoz címzett levelében azt írta, hogy

a bevándorlók számának növekedésével aggasztóan megugrott a városban az olyan fertőző betegségek esetszáma, mint például a tuberkulózis és a gyermekbénulás.

„Sokan, akik nemrégiben érkeztek New Yorkba, olyan országokban éltek vagy olyan országokon keresztül utaztak, ahol magas a tbc aránya” – idézte a levelet a New York Post beszámolója, amely arra is rámutat, hogy a nagyvárosban tbc-sek aránya több mint kétszerese az országosnak, százezer lakosra 6,1 eset jut, és