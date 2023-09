Megérkezett a magyar segítség Marokkóba

– Marrákesen belül a belvárosban pusztított leginkább a péntek éjszakai földrengés – jelentkezett be a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) ügyvezető igazgatója, Juhász Márton a szervezet Facebook-oldalán. Ismertette, a főként tartós élelmiszerekből és tisztálkodási szerekből álló humanitárius segélyeket egy nagyobb összefogás keretében, más civil szervezetekkel együtt juttatják el a rászorulók részére a marokkói városban. Elutaznak továbbá az Atlasz-hegység területére is, hogy a Marrákestől 200 kilométerre fekvő települések túlélőit is segítsék.

Az MRSZ csapata vasárnap indult az észak-afrikai országba, azt követően, hogy szombat reggel felvették a kapcsolatot a mentést irányító helyi és nemzetközi szervezetekkel.

– Elsősorban nem kutyás keresésre vagy eltűnt emberek keresésére szakosodunk most, hanem humanitárius segítséget tervezünk nyújtani a földrengés károsultjainak, akik szükséget szenvednek ezekben a napokban. Az adományokat nem itthonról visszük, hanem Marokkóban béreltünk járműveket, amelyekkel alkalmanként egy-egy tonna adományt tudunk célba juttatni

– részletezte vasárnap a marokkói segítségnyújtást Juhász Márton.

Marokkót még múlt pénteken rázta meg egy, a Richter-skála szerinti 6,8-as erősségű földrengés. A katasztrófa során több ezren életüket vesztették, az ország belügyminisztériumának hétfői adatai szerint már 2497 emberéletet követelt, ám a kutató és mentési munkálatok előrehaladtával a szám még nőni fog.