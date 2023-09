Rendeződni látszik a viszony Azerbajdzsán és Örményország között

A hegyi-karabahi terület szakadár örmény hatóságai – évtizedek után először – beleegyeztek szombaton abba, hogy segélyszállítmányokat engedjenek be azeri területekről, cserébe azért, hogy újrainduljon a forgalom több, Örményország felé vezető úton. A hírt először az Armenpress örmény hírügynökség tette közzé, majd az azeri államfő külpolitikai tanácsadója is megerősítette. Ez a fejlemény legalábbis részben teljesíti Azerbajdzsán hosszú időre visszanyúló követelését arra vonatkozóan, hogy állítsák helyre a közlekedést az azeri kormány által ellenőrzött területek és Hegyi-Karabah között, amely az 1990-es években véres polgárháború nyomán szakadt el Azerbajdzsántól.

Az Armenpress tudósítása szerint a hegyi-karabahi szakadár hatóságok „úgy határoztak, hogy beengedik az orosz árukat Aszkeran városon keresztül”.

Az Armenpress hozzátette azt is, hogy ezzel egy időben megállapodás született arról is, hogy újraindulhatnak az orosz békefenntartók és a nemzetközi vöröskereszt segélyszállítmányai a Lacini-folyosón, amely az egyetlen közvetlen közúti összeköttetés a szakadár enklávé és Örményország között. Az intézkedés hátterében a blokád alatt álló térségben fennálló „súlyos humanitárius gondok” állnak. Hikmet Hajiyev, az azeri államfő külpolitikai tanácsadója a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy megállapodás született az Örményország és Azerbajdzsán közötti utak megnyitásáról. Közlése szerint az utakat egyszerre fogják megnyitni, és Azerbajdzsán egy ellenőrző pontot továbbra is fenntart.