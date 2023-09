Elöntötte a víz Szerbia fővárosát, miután vasárnap este rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullott. Belgrádban sár és víz hömpölygött az utcákon. A város egyes részeit jégeső is sújtotta.

Az alacsonyabban fekvő területeken gyakorlatilag kisebb tavak alakultak ki, amelyek teljesen lehetetlenné tették a közlekedést. Többen is arra kényszerültek, hogy elhagyják autójukat, s gyalog igyekezzenek biztos helyre menekülni.

Persze ezúttal is volt olyan autós, aki a korábbi esetekből mit sem tanulva megpróbálkozott átjutni valamelyik aluljárón, így gépjárművét az ablakokig elöntötte a törmeléket, szemetet és más hulladékot kimosó víz.

Volt olyan útkereszteződés, ahol a csatornafedő elmozdult a helyéről, ezáltal életveszélyes szituációk alakultak ki, bármikor beleeshetett volna valaki a lyukba. Csak a puszta szerencsének köszönhetően nem pottyant bele senki.

A hatalmas mennyiségű eső miatt a lakótömbök is beáztak. A lépcsőházakba is betört a víz. Egyes boltokban is gyors segítségre volt szükség a károk helyreállításához.

A vihar a főváros körüli autópályákon is jelentősen megnehezítette a közlekedést.

A látótávolság a minimumra csökkent.

A nehéz időjárási körülmények miatt több baleset is történt.

A Szerbiai Rádió és Televízió közlése szerint négy óra alatt 40 liter csapadék esett négyzetméterenként. A belügyminisztérium arról tájékoztat, hogy az éjszaka folyamán letört ágakhoz és elárasztott épületekhez, köztük egy egészségházhoz kellett kivonulniuk egységeiknek. A közép-szerbiai Csacsakon tűzhöz riasztották őket, melyet villámlás okozott; sérült nem volt.

A hétvégén a vajdasági Sidet is erős vihar sújtotta, ott 11 ezer háztartás maradt napokig áram nélkül. Az ellátás csak hétfő reggelre látszik normalizálódni.