Egyre többen aggódnak az ukrajnai korrupció miatt az Egyesült Államokban

A Politico információi szerint a Biden-adminisztráció nyomást akar gyakorolni Ukrajnára a korrupció visszaszorítása érdekében, például azért, mert amerikai segélyek is a korrupció áldozatául eshetnek. A Kijevnek nyújtott amerikai támogatások leépítése pedig több európai országot is arra késztethet, hogy kétszer is meggondolja az Ukrajna támogatásával kapcsolatos szerepét.