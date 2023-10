Európa nem tudja megváltoztatni az ide érkező migránsokat, mert a woke ideológia foglyává váltak a nyugat-európai államok, és maga az Európai Unió vezetése is. Ezek a politikusok pedig egy megvédendő kisebbséget látnak a bevándorlókban, akiknek véletlenül sem szabad ezeket a nagyon káros nézeteit megváltoztatni, hanem mindenáron segíteni kell őket. Még akkor is, ha egyébként más, akár a zsidó kisebbségeket is veszélyeztetik Nyugat-Európa-szerte