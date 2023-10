Külügyminisztérium: Továbbra sincs magyar áldozata az izraeli tragédiának

Az elmúlt napokban több olyan infografika is felkerült a közösségi oldalakra, amelyek a Hamász terroristáinak áldozatait sorolja fel. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy magyar állampolgár is életét vesztette. A The Wall Street Journal közölt egy összeállítást erről, ami a magyar sajtóban is megjelent. Lapunk megkeresésére a külgazdasági és külügyminisztérium szóvivője, Paczolay Máté azt közölte:

Továbbra sincs magyar áldozata a tragédiának.

A külügyi szóvivő elmondta:

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az izraeli hatóságokkal, akik minden fórumon megerősítették, hogy nem tudnak magyar áldozatról. Ezt alátámasztja, hogy sem a Külügyminisztériumhoz, sem a tel-avivi nagykövetségünkhöz nem érkezett ellentétes információ egyetlen csatornán sem, és bejelentést sem kaptunk eltűnt magyar állampolgárról.

Paczolay Máté hozzátette, az izraeli hatóságok tudatában vannak a közösségi médiában terjedő infografikának, aminek kapcsán közölték:

az ott feltüntetettek nem az ő hivatalos közlésükön alapulnak, ezért kérik, hogy a számunkra – hivatalos csatornákon – közölt tájékoztatást vegyük alapul

Ez alapján pedig továbbra sincs magyar áldozata a tragédiának – hangsúlyozta.

Borítókép: A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael ellen október 7-én indított többfrontos támadásakor lerohant dél-izraeli Kefar-Aza kibuc 2023. október 15-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)