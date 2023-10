Arról lapunk is írt korábban, hogy az MI6 illetékesei az állították, hogy Putyin súlyos beteg vagy talán már nem az elnök nem is az igazi elnök, hanem csak egyik hasonmása vesz részt a nyilvános rendezvényeken.

Putyin órája

Most azonban, Putyin kínai útja során újságírók furcsa, titokzatos dologra figyeltek fel az orosz elnökkel kapcsolatban. Pontosabban Putyin órája került az érdeklődés középpontjába. Egy újságíró egy fotó alapján észrevette, hogy az orosz elnök karján lévő óra Pekingben is moszkvai időt mutat, vagyis az óra tulajdonosa nem állítja be a helyi időt utazásai során. Erre hívta fel a figyelmet az egyik Telegram-csatorna.

A bejegyzés kapcsán szerkesztőségünk megkereste a Kreml szóvivőjét, Dmitrij Peszkovot hogy segítsen tisztázni a dolgot, amint érkezik válasz, természetesen azt is nyilvánosságra hozzuk. És, hogy megtudjuk milyen órát viselt Vlagyimir Putyin ezen a bizonyos találkozón, ezzel a kérdéssel pedig Lakatos Zsolthoz, a beszéljünk az órákról TikTok-fiók és egyéb közösségi médiaplatform szakértőjéhez fordultunk, abban bízva, hogy a következő videóját ennek az órának szenteli.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök videókapcsolaton keresztül mond beszédet (Fotó: MTI/AP/Kreml pool/Mihail Klimentyev)