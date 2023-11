A Vajdasági Képviselőházban elbúcsúztak Pásztor Istvántól

Újvidéken emlékülést tartottak a tartományi parlamentben Pásztor István előtt tisztelegve. Az eseményen beszédet mondott Damir Zobenica, a képviselőház alelnöke, Igor Mirovics, a vajdasági kormány elnöke és Bagi Boján, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi frakcióvezetője – írja a Szerbiai Rádió és Televízió.

Az emlékülésen mások mellett részt vettek szerb parlamenti képviselők és a köztársasági kormány tagjai is.

Igor Mirovics, a vajdasági kabinet vezetője beszédében kiemelte: Pásztor István következetes barát volt, aki hozzájárult a szerbek és a magyarok megbékéléséhez, és hitt is abban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Pásztort a szerb és a magyar nép is nagyra becsüli és tiszteli.

Harcolt az értékekért, hitt bennük. A vajdasági magyarság kitartó és gondoskodó képviselője volt, aki hidakat hozott létre

– mondta Mirovics.

Pásztor István kiváló emberismerő volt – mondta beszédében Bagi Boján. A VMSZ politikusa hozzátette: nem kedvelte a kliséket, szavai pedig mindig meghatóak, szívélyesek voltak. Nemcsak egyszerű elnöke volt a pártjának – húzta alá –, hanem mindannyiunk vezetőjének számított – tudósított a délvidéki Magyar Szó napilap.

Damir Zobenica alelnök úgy fogalmazott: Pásztor István határozottan védte külföldön is Szerbia érdekeit. Úgy tette ezt, jegyezte meg az alelnök, hogy a magyar és a szerb érdekeket is rendkívül fontosnak tartotta, a legmagasabb állami kitüntetéseket vehette át, s senki sem vonta kétségbe ezért odaadását egyik oldalon sem – írja a Magyar Szó.

Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházában gyászkönyvet nyitottak emlékére.