Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az őrült Hitlerhez hasonlító emberként ábrázolta legutóbbi cikkében a Time magazin. Erről értekezett a minap a volt CIA-ügynök, terrorelhárítási szakértő, Larry C. Johnson is, aki kiemelte: a Time cikke szerint is tévesen messiásnak hiszi magát Zelenszkij.

Zelenszkijt ehhez a Hitler képhez hasonlította a szakértő (A bukás – Hitler utolsó napjai 2004-es német-olasz–osztrák filmdráma Oliver Hirschbiegel rendezésében, mely Adolf Hitler életének utolsó tizenkét napját mutatja be a Führerbunkerben)

Festettek egy képet Zelenszkijről, amely a Hitler bunkerben töltött utolsó napjairól szóló A bukás című filmben játszott szereplőre emlékeztetett. Ahogy ott ül, és ordítozik, kiabál az emberekkel. Ezt a képet ábrázolják a Time magazinban

– hívja fel rá a figyelmet a szakértő.

Zelenszkij messiásból lett bukott Führer

A Time magazin egy évvel ezelőtt Zelenszkijt reklámozta. Zelenszkij elnök az év embere. Ő volt a XXI. század Winston Churchillje. Ő volt George Patton, Franklin Delano Roosevelt, talán maga Jézus Krisztus is egyben. Ő maga volt szinte a messiás

– fogalmazott azzal kapcsolatban Stephen Gardner műsorában Larry C. Johnson, a CIA és a Külügyminisztérium Terrorelhárítási Hivatalának veteránja, hogy egy évvel korábban ugyanez a Time magazin mennyire másként láttatta az ukrán elnököt.

Larry C. Johnson, a CIA és a Külügyminisztérium Terrorelhárítási Hivatalának veteránja. Forrás: YouTube

Az ukránoknak nincsenek fegyvereik, nincsenek katonák, hiszen az elmúlt öt hónapban az oroszok mindezt felszámolták, emlékeztet a szakértő. Ukrajna lassú halálának vagyunk szemtanúi, teszi hozzá a volt CIA-ügynök.

A NATO és a Nyugat most Izraellel és az ebből fakadó lehetséges világháború kilátásaival van elfoglalva.

Arra a kérdésre, hogy mennyi lehet az ukránok valós vesztesége, a New York Times által előre jelzett ötven–hetven ezer vagy azok állnak közelebb a valósághoz, akik négyszáz–ötszáz ezerre teszik az ukrán áldozatok számát, mint például Scott Ritter szakértő vagy Douglas McGregor ezredes is, a szakértő elmondja, hogy Ukrajna nyugati támogatással átfogó félretájékoztatási propagandaműveletet folytat 2022 februárja óta.

Oroszország vesztesnek ábrázolása. Oroszország gyenge. Oroszország inkompetens, tele van alkalmatlan tábornokokkal, katonákkal, sorkatonákkal, akiket fegyverrel kényszerítenek a hadseregbe

– sorolja a szakértő az ukrán propaganda különböző kijelentéseit.

– Ez a propaganda működött, nagyon hatékonyan működött Ukrajna ellen. Meggyőzte az ukránokat a saját ostobaságukról – mondja Larry C. Johson. A szakértő emlékeztet arra is, hogy az ukrán besorozottak átlagéletkora 43 év, ami egyszerűen azt jelenti, hogy vannak, akik a nyugdíjas éveik élvezete helyett most a fronton vannak. A veszteségek miatt vannak az ukrán vezetésben feszültségek, teszi hozzá, ahogy arról már mi is írtunk korábban.

A műsorban szóba kerül, hogy Észak-Korea hadiipari támogatást is ad Oroszországnak. A felvetésre a volt CIA-ügynök elmondta, hogy ez valóban igaz, de sokkal nagyobb segítség Oroszország számára, hogy Észak-Korea munkaerővel támogatja az orosz hadiipart. Tehát koreai munkásokkal pótolják az orosz munkaerőhiányt.

A szakértő emlékeztet, hogy Amerika az elmúlt időben egyre több országgal keveredett konfliktusba, csak közben arról feledkezik meg a politikai vezetés, hogy jelentős, a hadiipar számára is fontos fejlesztéseket, alkatrészeket például Kínából importálnak, mint például az akkumulátorokat, melyek az elektromos maghajtású járművekhez elengedhetetlenek. A szakértő több politikai, katonapolitikai tévedésre is felhívta a nézők figyelmét. Emlékeztetett, hogy nem a politikai elit gyermekei harcolnak, hanem az egyszerű, szegény embereket küldik a frontra minden országban.

A Wagner-csoport és a Hezbollah kapcsolata

A volt CIA-ügynök elmondta, hogy a Hezbollahnak egyáltalán nincs szüksége a Wagnerre. A műsorban elemzik az izraeli háborút is, és a szakértő hangsúlyozza a vallási nézetek különbségét, szerinte ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az izraeli–török kapcsolatok változásaira is felhívja a figyelmet a Terrorelhárítási Hivatal egykori vezetője. És arra is, hogy a NATO második legnagyobb hadserege a török, már csak ezért sem szabad figyelmen kívül hagyni a törökök érzelmeit az izraeli–palesztin háborúval kapcsolatban. A beszélgetés végén kitértek a Törökországnak szállítandó amerikai fegyverekre is.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség harmadik csúcstalálkozójára érkezik (Fotó: MTI/AP/Fermin Rodriguez)