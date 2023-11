Az ukránok be lettek csapva

Vagyis az ukránok nem a függetlenség vagy Oroszországtól való függőség közt választottak. Igaz, volt egy választásuk, hogy az Oroszoroszág által leuralt FÁK-tól vagy a Brüsszel által trónolt EU-tól akarnak-e függeni. Hogy melyik a jobb, az megér egy külön elemzést is, ezért ezt most hagyjuk is. A hazugság akkor is hazugság marad, ha a két választás közül az EU a jobb, hiszen az mégis csak Nyugat, a korrupt, oligarcharendszerre épülő Kelettel szemben. De ne feledjük, hogy Ukrajna is ebben a keleti rendszerben szocializálódott, rövid történelme ezer szállal köti az országot a szovjet rendszert leváltó korrupt elithez. Ukrajnában a korrupciót irányítók az elnök hivatalában ülnek, ennek ellenére az uniós intézmények örömmel invitálják a legkorruptabb ukránt Brüsszelbe.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kezet fog Brüsszelben (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Persze, ha arra a Brüsszelre tekintünk, ahol a parlament alelnökét korrupcióval vádolják, ahol annak ellenére beülhet és szavazhat egy politikus, hogy tetten érték, ott Zelenszkij is helyet kaphat. Még csak ki sem tűnik a tömegből. Zelenszkij csak lecseréli az orosz gazdákat brüsszeli (vagy washingtoni) oligarchákra.