Elon Muskkal találkozott a Kreml szóvivője Moszkvában?

Peszkov találkozott „Ilon Muskkal” a moszkvai AI Journey konferencián, legalábbis elsőre erre következtethetnénk az Ura News tudósításából. Az elnöki szóvivő valójában a dipfake-ek fejlesztését tesztelte.

Ez az „Utazás a mesterséges intelligencia világába” című konferencia részeként rendezett kiállításon történt. Elon Musk képe mellett a látogatók Emma Watson színésznő arcát is „felpróbálhatták” – a neurális hálózati technológia valós időben alakítja át a videót. A Vesti beszámolója szerint amikor újságírók a deepfakes elleni küzdelem lehetséges módjairól kérdezték, Dmitrij Peszkov bizakodását fejezte ki, hogy az ilyen algoritmusok munkáját fel lehet deríteni.

Írtunk arról is, hogy az orosz elnök maga is részt vetten ezen a konferencián, és ő is találkozott „személyesen” a mesterséges intelligenciával, aki kérésére elmondott neki egy újévi mesét. Nem is akármilyet, hanem egy olyat, amiben Gyed Moroz háza felgyulladt.

Borítókép: Elon Muskkal találkozott Peszkov kremli szóvivő? Valójában nem, csak egy deepfake videóból kivett pillanatkép (Forrás: Ura News)