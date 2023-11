Feljelenti a Vox Pedro Sánchezt az amnesztiatörvény miatt + videó

A Vox 33 parlamenti képviselője emellett úgy döntött, hogy már most az alkotmánybírósághoz fordul és benyújt egy jogvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó kérvényt azért, hogy az amnesztiatörvény ne is kerülhessen az országgyűlési képviselők elé megvitatás céljából, mivel ütközik a spanyol alaptörvény több pontjával is. Kiemelték például a 14. cikkelyt, ami garantálja a spanyolok törvény előtti egyenlőségét, valamint a 62.-et is, ami kifejezetten tiltja az általános kegyelmet a spanyolországi politikai rendszerben.