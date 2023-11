Globális békecsúcsra készül Ukrajna

Az Ukrajnával kapcsolatos globális békecsúcsra mostantól 2024 februárjában kerülhet sor – közölte november 9-én egy vezető kijevi tisztviselő, miközben Nyugaton aggódnak amiatt, hogy a gázai háború miatt nehezebb diplomáciai támogatást szerezni Kijev béketervének.

Ukrajna célja az volt, hogy még ebben az évben csúcstalálkozót tartson a világ vezetőinek részvételével, amelyen azt akarták elérni, hogy egy globális koalíció jöjjön létre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tízpontos békeformulájának jóváhagyására. Egy magas rangú kijevi tisztviselő szerint

2024 februárjában kerülhet sor a békecsúcsra

– írja az Euractiv hírportál.

Emlékeztetnek, Kijev az elmúlt időszakban több alkalommal és több tucat országgal egyeztetett Máltán, nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén folytatott megbeszéléseket, hogy előkészítse a csúcstalálkozót. A megbeszéléseken Oroszország képviselője nem vett részt.

Ihor Zsovkva, Zelenszkij legfőbb diplomáciai tanácsadója csütörtökön azt mondta a Reutersnek, hogy Ukrajna november végén vagy december elején megszervezi a nemzetbiztonsági tanácsadók negyedik találkozóját, a globális csúcstalálkozóra pedig 2024 februárjában kerülhet sor.

Mint fogalmazott:

A csúcstalálkozóra mindenképpen sor kerül, mivel az egyszerre jelzi majd az ukrán békeformula gyakorlati megvalósításának szimbolikus kezdetét, és összegzi mindazokat az eredményeket, amelyeket ezen a téren már elértek.

A tízpontos terv tartalmazza Ukrajna területi integritásának helyreállítására, az orosz csapatok kivonására, az élelmiszer- és energiaellátás védelmére, a nukleáris biztonságra és az összes fogoly szabadon bocsátására vonatkozó felhívásokat.

Visszaesett Ukrajna támogatása?

Nyugati tisztviselők eközben azonban arról beszélnek, hogy aggódnak amiatt, hogy a közel-keleti konfliktus visszavetheti Ukrajna törekvéseit a támogatottsága kiszélesítésére, és elvonja a figyelmet Kijev ügyéről.

Zsovkva elismerte, hogy a közel-keleti események befolyásolják a régió országainak napirendi prioritásait, de megjegyezte, hogy a múlt havi máltai tárgyalásokon továbbra is részt vett Szaúd-Arábia, Bahrein és Katar is.

A múlt hónapban Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök is arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkijnek bele kell egyeznie a béketárgyalásokba, és el kell kezdeni azokat, mert néhány hónapon belül senki sem akar majd beszélni velük – számolt be róla lapunk is.

Ennek az országnak nincs már mivel harcolnia, és béketárgyalásokat kell kezdenie, mert néhány hónapon belül senki sem akar majd beszélni a kijevi rezsimmel

– mondta Lukasenka.

Ahogy említettük, a békeformula-tárgyalásokon nem vesz részt Oroszország, és már korábban elutasította Zelenszkij béketervét.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő korábban zsákutcának nevezte Zelenszkij béketervét, és arra is emlékeztetett, hogy Moszkva is számos különböző kezdeményezést javasolt, és Oroszország kapcsolatban áll a partnerekkel ebben a témában.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/The Canadian Press/Sean Kilpatrick)