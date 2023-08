Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna a héten konzultációkat kezd az Egyesült Államokkal a Kijevnek nyújtott biztonsági garanciákról, amíg az ország nem lehet a NATO tagja – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak, aki azt is elmondta, hogy több mint tíz további ország csatlakozott a G7-ek nyilatkozatához, és mindegyikükkel tárgyalások folynak a jövőbeli biztonsági garanciákról.

Jermak szerint hamarosan sor kerül egy találkozóra Szaúd-Arábiában, amelyen megvitatják

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök béketervét, amely szerint a béke feltétele az orosz csapatok kivonulása, Ukrajna háború előtti határainak visszaállítása, valamint az összes hadifogoly és deportált gyermek hazatérése.

Sajtóhírek szerint a megbeszélést augusztus 5–6-án tartják Dzsiddában.

Az Ukrajnáról szóló szaúd-arábiai találkozó akkor lesz hasznos, ha segít a Nyugatnak megérteni a Volodimir Zelenszkij úgynevezett béketervének zsákutcáját – kommentálta a bejelentést Marija Zaharova, az orosz külügyi szóvivő, hívta fel rá a figyelmet a Life.ru orosz hírportál.

Zaharova emlékeztetett arra is, hogy jelenleg számos különböző kezdeményezést javasolnak, és Oroszország kapcsolatban áll a partnerekkel ebben a témában.

