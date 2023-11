Alekszej Puskov orosz szenátor kendőzetlen sajátossággal reagált Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek a NATO ülésén elhangzott nyilatkozatára. Mint arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter kiemelte: a NATO-tagállamok vezetői között továbbra is háborús hangulat uralkodik, a béke szó gyakorlatilag nem hangzott el a találkozón, pedig végre mindenkinek be kellene látnia, hogy a csatatéren nem lehet megoldás, ott csak halottak vannak és pusztítás.