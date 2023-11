Tele vannak nyugati termékekkel az orosz boltok + képek

Az Origo adott közzé képgalériát arról, hogy orosz boltok polcain hogyan sorakoznak a nyugati cikkek. Mint írják:

semmit nem érnek a szankciók

A Financial Times egy cikkére hivatkozva azt is megírták, hogy a háború kirobbanása után Oroszországban maradt nyugati vállalatok tavaly 199 milliárd dollár bevételre és 18 milliárd dollár nyereségre tettek szert.

ráadásul ezt még ki sem tudják vinni az országból. Vagyis a szankciók ebből a szempontból nemhogy nem sújtják, de még erősítik is az oroszokat.

Az Origo képein látszik például, ahogy Nutellás üvegek sorakoznak a polcokon.

(Forrás: Origo)

Ahogy a Milka termékek is.

(Forrás: Origo)

Whiskyk széles választékából válogathatnak a vásárlók.

(Forrás: Origo)

Egy kis holland-amerikai kávé? Semmi gond.

(Forrás: Origo)

Ahogy arról lapunk is már többször beszámolt, az Európai Unió szankciós politikája elég szelektíven valósul meg a gyakorlatban. Az egy dolog, hogy többek között Amerika továbbra is orosz fűtőanyagot használ, de Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke is azt nyilatkozta nemrégiben, hogy Szerbia profitált abból, hogy nem vezetett be szankciókat.

Az Európai Unió által erőszakosan erőltetett 12. szankciós csomag körül szemet meresztő javaslatok merültek fel. Többek között az Euobserver adott hírt arról, hogy Litvánia a legújabb uniós szankciócsomag részeként javasolja a fűtőtestek, szögek, gombostűk és varrótűk Oroszországba irányuló exportjának betiltását.

A brüsszeli vezetést az unió gazdasági állapota és a háború ellenére teljesen elkerüli a valóság szele.

Egy évvel korábban Ursula von der Leyen már azt állította, hogy az oroszok a mosógépekből szedik ki a csipeket a hadiipar számára, mert az oroszellenes szankciók működnek…

Borítókép: Egy oroszországi bolt polcai (Forrás: Origo)