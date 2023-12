Ferenc pápa egy közeli munkatársát küldte a Szentföldre karácsonyra

A Ferenc pápa közvetlen hatáskörébe tartozó Apostoli Alamizsnahivatal vezetője, Konrad Krajewski bíboros a Szentföldre utazik a karácsonyi ünnepekre – jelentette be a vatikáni hivatal pénteken. A közlemény hangsúlyozza, hogy az egyházfő fájdalmat érez a világot darabokban sújtó harmadik világháború miatt, és mindennap a békéért imádkozik. A pápa nyomatékosan a földet vérrel szennyező konfliktusok befejezését kéri a mártír Ukrajnában, Szíriában, Afrika számos országában, és most Izraelben és a palesztin területeken is – olvasható az alamizsnahivatal közleményében.

Hangsúlyozzák: Ferenc pápa a háború következményeit közvetlenül megélő emberekkel való közelsége jeleként Konrad Krajewski bíborost küldi a Szentföldre.