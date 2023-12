Földrengésre ébredtek a szomszédban

Megrémülve ébredtek csütörtök reggel a szerbek Petrovac település környékén. A kelet-szerbiai községben ugyanis két földrengés is volt a kora reggeli órákban. Erről számolt be több helyi sajtóorgánum is.

Jak zemljotres pogodio selo Luzon na Filipinima odmah pored Užica ,...

Javlja Seizmološki zavod Srbije pic.twitter.com/nKCdPSNQl5 — Gromky Volodimir III (@netumbaj) December 5, 2023

A Blic napilap jelentése szerint az első földrengés a Richter-skála szerint 4,1-es, míg a második 2,4-es erősségű volt. Az értékeket a Szeizmológiai Intézet hivatalos honlapján közölték. Mindkét földrengést hét kilométeres mélységben regisztrálták.

A földrengéseket Szerbia más tájain is érezni lehetett. Az emberek a közösségi oldalakon jelentették, hogy Belgrádban, Kragujevacon, Vrnjacska Banja környékén is érezhető volt a földmozgás.

Új és erősebb földrengés ébresztett fel Oreskovicában, Petrovac közelében 4 óra 45 perc körül. A ház komolyan rázkódott, a bútorok pedig nyikorogtak

– tette közzé egy férfi a Facebookon.

4.47 jako rano , 7.12.2023 . Evo sedim ispred komp. Potpuni mir oko mene te osetih blagi zemljotres . Moj ekran je prilično veliki te se tako i zaljuljao . I ja na stolici .... Nisam paničar ali nije ni prijatno . #zemljotres — Liliana Risovic (@RisovicLiliana) December 7, 2023

Földrengés 4:46 körül Belgrádban. Egy perccel korábban véletlenül felébredtem, megrázkódott az ágy is. Kellemetlenül erős volt

– olvasható az X közösségi oldalon az egyik bejegyzés.

Károkról vagy sérülésekről egyelőre nem érkeztek hírek. A Danas szerb napilap cikke szerint az ilyen erősségű földrengések csak kisebb károkat okozhatnak az érintett területen lévő épületekben.

Borítókép: Földrengés, illusztráció (Fotó: Pixabay, Tumisu)