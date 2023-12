Háborús üzemmódba kapcsolt Észak-Korea

A háborús előkészületek fokozására szólított fel az észak-koreai vezető a Koreai Munkapárt Központi Bizottsága évzáró plenáris ülésének második napján csütörtökön. Beszédében Kim Dzsong Un a lőszergyártásért, a nukleáris fegyvergyártásért, valamint a polgári védelemért felelős szektort is megszólította – számolt be a KCNA észak-koreai állami hírügynökség.

Kim szerint az Egyesült Államok példátlan mértékű provokációi miatt a Koreai-félsziget biztonsági helyzete rendkívül veszélyessé vált.

Kitért arra is, hogy Phenjan a múlt héten nagy hatótávolságú ballisztikus rakétát bocsátott fel, amellyel szerinte Észak-Korea bebizonyította, hogy ellenségei esetleges nukleáris provokációjára habozás nélkül képes lenne megfelelő választ adni. A rakétakilövés után nem sokkal dél-koreai és japán szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú rakéta jóval nagyobb távolság megtételére is képes, és az Egyesült Államokban is szinte bárhol landolhatott volna.

Észak-Korea az utóbbi időben szorosabbra fűzte kapcsolatait a többi között Oroszországgal, az Egyesült Államok pedig azt vetette Phenjan szemére, hogy katonai támogatást nyújt Moszkvának az orosz erők Ukrajna elleni háborújához, amelyért cserébe Moszkva hozzájárul az észak-koreai hadiipari fejlesztésekhez.

Kim más, kulcsfontosságú szektorok megerősítését is szorgalmazta, a többi között példaként említve az acélgyártást, a szénkitermelést, valamint a vidékfejlesztés fontosságát iskiemelte.

Ugyancsak csütörtökön Jun Szok Jol dél-koreai elnök ellátogatott a két Korea közötti határhoz közeli Jeoncseon megye támaszpontjára, ahol megtekintette a védelmi egységeket. A bázison elmondott beszédében az államfő azonnali válaszlépést helyezett kilátásba Észak-Korea bármely provokációjára. Jövőre Dél-Koreában parlamenti választásokat, az Egyesült Államokban pedig elnökválasztást tartanak, a dél-koreai hírszerzés pedig csütörtökön azt közölte, nem kizárt, hogy a voksolások közeledtével nő az észak-koreai katonai provokációk száma.

Borítókép: Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA által 2023. december 27-én közreadott képen Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára (j2) érkezik a Munkapárt évzáró ülésére Phenjanban december 26-án (Fotó: MTI/AP/KCNA/KNS)