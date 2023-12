Magyarlakta faluban robbantottak gránátot Kárpátalján + videó

A kárpátaljai megyei rendőrségre hivatkozva írta meg a Kárpáti Igaz Szó, hogy a robbantásokban egy ember életét vesztette, 26-an pedig megsérültek, akik közül hat ember állapota válságos.

Információk szerint három kézigránátot robbantott fel egy önkormányzati képviselő a kereckei (Lerecki) községi tanács épületében, a Munkácsi járásban pénteken délelőtt. Épp ülésezett a képviselő-testület, amikor a férfi váratlanul elővette a zsebéből három gránátot, majd kihúzta a biztosítószeget és a tanácsterem közepére dobta. A szerkezetek másodperceken belül felrobbantak. A rendőrség nyomozói jelenleg is a helyszínen dolgoznak − írja a lap.

Az információk szerint a robbantásban maga az elkövetőéletét vesztette. A 26 sérültből 11-et kórházba is kellett szállítani, hatan válságos állapotban vannak.

Az eseről videó is van, amit közzé is tettek, ezen az látszik, hogy egy férfi belép a nem túl nagy terembe, megáll az ajtóban, előveszi a gránátokat a zsebéből, majd eldobja őket. Az is megvan, ahogy felrobbannak, majd pedig sikoltozó embereket hallani.

