Megfejtették a cukorbetegség okát, új távlatok nyílhatnak a kezelésben

Nitrogén-oxidot szinte minden sejt- és szövettípus termel, és döntő szerepet játszik az idegrendszer és immunrendszer működésében, és az S-nitroziláció szabályozási zavarát egyre több egészségügyi problémával hozzák összefüggésbe. A helyzet azonban az, hogy a nitrogén-oxidot csak nemrég kapcsolták össze az emberi test anyagcseréjével, most azonban bizonyítékokkal is alátámasztották, hogy ennek a 2-es típusú cukorbetegséghez is köze lehet.

Felfedeztek ugyanis egy új enzimet, a SCAN-t, amelynek szerepe van az S-nitrozilációban, és segít a nitrogén-oxidot a célfehérjéhez, például az inzulin receptoraihoz kötni. Az inzulinrezisztenciában szenvedő embereknél és egereknél megfigyelték a SCAN enzim fokozott aktivitását.

Viszont amikor azzal kísérleteztek, hogy gátolták az enzim aktivitását, az állatok nem mutatták a cukorbetegség klasszikus tüneteit.

„Itt egy olyan enzimet fedezünk fel, amely a nitrogén-oxidot az inzulinreceptorhoz köti, hogy az inzulint szabályozza. A túl nagy enzimaktivitás cukorbetegséget okoz. De az a helyzet, hogy sok enzim számos fehérjére nitrogén-oxidot tesz, és így számos betegség új kezelését is lehetővé teszi” – részletezte Jonathan Stamler.