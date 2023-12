Nógrádi György: Ukrajna eddig 600 ezer katonát is veszíthetett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a szárazföldi erők napja alkalmából december 12-én azt nyilatkozta, hogy közel 600 ezren szolgálnak a hadsereg különböző területein. Korábban viszont Vlagyiszlav Seleznyev, az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara sajtószolgálatának volt vezetője azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erőkben 1,3 millió ember szolgál, és „mindegyiknek fegyverre és lőszerre van szüksége”.

Fotó: Efrem Lukackij

Mi lehet az igazság?

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint valahol a kettő között van az igazság. A vezérkar ért hozzá, az államfő nem – tette hozzá.

Az ukrán elnökben egy évvel ezelőtti felmérések szerint a lakosság 84 százaléka bízott, most 62 százalék. A kormány elfogadottsága 26 százalékra zuhant. Az egyetlen erő, amit a lakosság elfogad, a hadsereg. Az igazságügyben pedig virágzik a korrupció.

– tette hozzá a szakértő.

Ukrajna naponta teszi közzé az orosz halottak számát. Tegnap ez a szám 347 ezer volt, ami nyilvánvalóan nem igaz. Látszik az, hogy a Nyugat megpróbálja Zelenszkijt leépíteni, a vezérkari főnököt pedig „helyzetbe hozni”.

Nógrádi György szerint Ukrajna ma ott tart − a Világbank elnökét idézve –, hogy ha nem kap támogatást, akkor az ország egyszerűen összeomlik.

Nők a frontvonalon?

Zelenszkij tegnapi sajtótájékoztatóján a háború eleje óta harcolók leszereléséről is beszélt, és a hadsereg létszámát is növelnék. Szintén nagy veszteségre utalnak azok a sajtóhírek is, melyek szerint az elnök további legalább 500 ezer ukránt akar mozgósítani, de a tegnapi sajtótájékoztatóján azt is hozzáétette, hogy ez 500 milliárd hrivnyába kerül, amire nincs pénzük.

Azonban utánpótlás sincs. Ennek érdekében a nők előtt is megnyitnák a hadsereg kapuit; őket egyelőre nyilvántartásba veszik, ami azt jelenti, hogy ha a férfiak kimerülnek, akkor ők állhatnának helyt a fronton, mindezt önkéntes alapon.

Az is látható, mondta el Nógrádi György, hogy a Nyugatra ment férfiakat nem tudják hazahozni. Az Elnöki Hivatal vezetője azt nyilatkozta, hogy ha ezek a férfiak nem jönnek haza, akkor a háború után bíróság elé állítják őket, ami nyilvánvalóan képtelenség. De az egészségügy, oktatás, pénzügy területén azt tervezi az ukrán vezetés, hogy a férfiakat a nőkkel váltják fel, és akkor őket ki lehet küldeni a frontra.

Ez, amit csinálnak, elvtelen

– hangsúlyozta Nógrádi György.

Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút

Nógrádi György kiemelte, Ukrajna kimerült, Oroszország tartalékai sokkal nagyobbak. A lakosságszámot össze sem lehet hasonlítani, ráadásul Ukrajnából nagyon sokan elmenekültek. Uniós adatok szerint 4,2 millió ukrán él Európában. Az ukrán halottak és sebesültek száma óriási, a tartalékok kimerültek, nagyon nehéz lesz a hadsereget újjáépíteni. Ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg.

A szakértő szerint Ukrajna nagy árat fizetett a háborúért: jóval több mint félmillió ukrán katona, de inkább 600 ezer esett el eddig a harcokban, ha az elmúlt napok nyilatkozatai mögé tekintünk.

