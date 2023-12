Nyíltan megfenyegette a nyugati országokat a Hezbollah

Megfenyegette Olaszországot és a nyugati államokat a Hezbollah libanoni paramilitáris szervezet vezére. A terrorszervezet második legfontosabb kulcsembere a napokban úgy nyilatkozott: „Olaszországnak, valamint minden Izraelt támogató országnak vesznie kell”.

Felszólította katonáit, hogy vegyék fel a harcot a gonoszok koalíciójával szemben.

Sajtóhírek szerint a szervezet vezetője kiterjesztené harcokat az Izraellel szövetséges nyugati országokra is, amennyiben azok továbbra is támogatják a zsidó államot. A terrorszervezet vezére szerint Olaszország is a gonoszok koalíciójának tagja, Palesztina ellensége, ezért vesznie kell. Egy meggyilkolt Hezbollah-harcosra való megemlékezésen hangzott el a konfliktus kiterjesztésére vonatkozó fenyegető üzenet.

A Hezbollah-vezér szerint a gonoszok koalíciójába tartozik még az Egyesült Államok, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság.

A jók koalíciójához tartozó országok között nevezte meg Palesztinát, Libanont, Jement, Iránt és Irakot. Az iszlamista terrorszervezet vezetője egy igen aggasztó, nagy összecsapás képét rajzolta fel, melyben a jó és a rossz szövetségesek leszámolnak egymással.

Úgy fogalmazott: minden olyan országnak vesznie kell, amely úgy véli, Izraelnek joga van a védekezéshez és a létezéshez.

November elején is érte fenyegetés Olaszországot. Akkor a Hamász palesztin terrorszervezet egyik vezére Róma és a Vatikán elfoglalására vonatkozó terveiről beszélt.

Borítókép: Naím Kászim sejk, a Hezbollah libanoni síita mozgalom helyettes vezetője beszédet mond egy izraeli légicsapásban Dél-Libanonban elhunyt Hezbollah fegyveres tiszteletére tartott megemlékezésen Bejrútban 2023. december 28-án (Fotó: MTI/AP/Huszein Malla)