Szexfesztiválra költi az adófizetők pénzét Stuttgart

A németországi Stuttgart városának regionális törvényhozói jóváhagyták a jövő évi pénzügyi költségvetést, amelyben harmincezer eurót különítettek el egy olyan szexfesztivál megszervezésére, amelynek keretében a rendezvény után egy titkos helyszínen szexpartit tartanak, írja a V4NA hírügynökség.

A fesztivált 2021 óta immár harmadszor rendezik meg a városban, a kormányzó szociáldemokraták szerint azért különösen fontos az esemény újraélesztése, mert a fesztivál rávilágít és fokozza a nemek közötti egyenlőségről szóló vitát.

A korábbi rendezvényeknek a Delphi Arthaus mozi adott otthont, és több mint ezer résztvevőt vonzottak. Az előzetes információk szerint a fesztivál alatt olyan felnőttfilmes vetítéseket is terveznek, amelyek a korábbi eseményeken óriási sikert arattak: például a Fuck Them All (B…szd meg mindet), valamint a What About My Butt? (Mi van a fenekemmel?).

A vendégek kedvező, harminceurós áron jelentkezhetnek a szexfesztiválra, feltéve, hogy rendelkeznek egy nemrégiben kiállított, nemi úton terjedő betegségekre vonatkozó negatív vizsgálati eredményekkel.

A stuttgarti önkormányzatnál óriási vita robbant ki a szexfesztiválról, az ellenzéki törvényhozók azt kifogásolták, hogy az adófizetők pénzéből finanszírozzák a rendezvényt, miközben súlyos pénzügyi válság sújtja az egész országot. Ebből a harmincezer euróból rengeteg családnak és más rászoruló háztartásnak tudnának segíteni, például a méregdrága közüzemi díjak finanszírozásában.

Aki a pornófesztivált politikai prioritásnak tekinti Stuttgartban, az rossz világban él. A baloldali többség nehezen megkeresett adókat éget el

– jelentette ki Thrasivoulos Malliaras, a kereszténydemokraták helyi frakcióvezetője, akit a Bild című lap idézett.

Sexfilm-Party auf Steuerzahlers Kosten! Stadt #Stuttgart zahlt 30 000 Euro für Porno-Festival! Auch OB Dr. Frank Nopper (62, CDU) votierte für das Finanzpaket. CDU-Chef T. Malliaras schimpft: „Da verbrennt die linke Mehrheit hart erarbeitetes Steuergeld.“ https://t.co/b75yziCKbb — Bettina Punkt (@Taykra) December 18, 2023

A szociáldemokrata Jasmin Meergans azonban feminista fesztiválnak nevezte a rendezvényt, amely hozzájárul a szexualitás témája körüli tabuk megtöréséhez, valamint fontos párbeszédek kezdeményezéséhez is.