Ukrajnában legalizálják a marihuánát a katonáknak

Tegnap az ukrán parlament megszavazta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a katonáknak az orvosi marihuána használatát – számol be minderről a The Guardian. A katonák többek között a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) kezelésére is használhatják a szert. A kábítószer rekreációs célú felhasználása továbbra is bűncselekmény marad.

Az új törvényt, amely hat hónap múlva lép hatályba, és lehetővé teszi a cannabis tudományos és ipari célú felhasználását, az Associated Press jelentése szerint 248 szavazattal fogadta el az ország 401 fős parlamentje, írja a lap.