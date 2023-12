Orbán Viktor: Ukrajna támogatása helyes, de nem mehet a magyarok rovására

Ukrajna támogatása kapcsán kifejtette: helyes dolog Ukrajnát támogatni, Magyarország ezt meg is teszi, mégpedig a legnagyobb humanitárius segélyakció elindításával.

Annak kapcsán, hogy melyik ország, melyik támogatási formát tartja a saját helyzetéből kiindulva jobbnak és melyiket kevésbé, az minden ország szuverén döntése. Magyarország is meghozta ezt a döntést, mi fegyverrel nem támogatjuk Ukrajnát, de pénzzel támogatjuk, hiszen az unió költségvetéséből ma is kap Ukrajna elég jelentős összegeket havonta, ebben pedig Magyarország pénze is benne van az unió közös költségvetésében, amelyet Ukrajna azért kap meg, hogy működőképes maradjon az ukrán állam.

Az egy további kérdés, hogy ezen fölül oda akarjuk-e adni a magyarok, a németek vagy a hollandok pénzét az ukránoknak. Nem elrugaszkodó dolog arról beszélni, hogy támogassuk Ukrajnát – ez értelmes beszéd – értékelt a kormányfő. Hozzátette: azt azonban azt ellenzik, hogy a támogatás közös hitelfelvétellel és az unió már meglévő költségvetéséből történjen.

– Ukrajna támogatásának tárgyalása legitim beszéd, csak ne verjük szét a költségvetésünket, és ne kelljen közösen eladósodnunk senkivel

– közölte Orbán Viktor.