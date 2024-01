Brüsszelbe küldené a tüntető gazdákat a francia elnök

Belga gazdák akadályozzák traktorjaikkal a forgalmat a Brüsszelbe vezető autópályán Beersel közelében 2024. január 29-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)

Most, a felesleges szócséplést megunva a tüntetést választották, a francia kormány hirtelen sokkal megértőbb lett a problémáikkal szemben. Olyannyira, hogy Marc Fesneau agrárminiszter odáig ment, hogy „egyfajta mezőgazdasági patriotizmust” követelt. Ez talán furcsán hangzik Emmanuel Macron egyik miniszterének szájából, azonban a gazdák egyre nagyobb elégedetlensége, a tüntetések és nem utolsósorban a jobboldal támogatásának növekedése láthatóan kapkodásra sarkallta a párizsi kabinetet.

Az új miniszterelnök, Gabriel Attal, pengeélen táncolt, amikor állást kellett foglalnia. Bár támogatásáról biztosította a gazdák Brüsszellel szembeni kritikáját, egyúttal azt is kiemelte, hogy mennyit hoznak a szektornak az uniós támogatások.

Maga Macron elnök is beállt a sorba, amikor megígérte, hogy a csütörtöki rendkívüli EU-csúcson is napirendre veteti a témát, valamint Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel is beszél majd. Az államfő várhatóan felmentést kér a francia gazdák számára például az alól az uniós szabály alól, amely megköveteli, hogy a gazdák a művelhető földterületük egy részét parlagon hagyják a biodiverzitás érdekében.

A franciák nagyon jó véleménnyel vannak a gazdákról, és úgy vélik, hogy a helyzetük nagyon nehéz

− idézi Mathieu Gallard-t, az Ipsos közvélemény-kutató cég kutatási igazgatóját a Politico hírportál.

Mint arról beszámoltunk, Franciaországban a tiltakozó gazdák járműveikkel lezárták a Párizsba és más nagyvárosokba bevezető főbb útvonalak egy részét.