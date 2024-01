Egyre több a dzsihadista kiskorú Spanyolországban

Carlos Igualada, a Nemzetközi Terrorizmus Kutatóintézet igazgatója elmondta, hogy amellett, hogy a gyerekek kulcsszereplői az indoktrinációnak, fontos szerepet töltenek be ma már a radikalizálódási folyamatok előremozdításában és a támadások végrehajtásában is. Ez annak tudható be, hogy a digitális világban sokkal sebezhetőbbek, befolyásolhatóbbak, és sokszor úgy osztják meg a dzsihadista tartalmakat saját felületeiken, hogy valójában tisztában sincsenek azzal, hogy mit csinálnak. Igualada szerint a kormánynak kiemelt figyelmet kellene fordítania arra, hogy mind a szülők, mind a gyerekek mielőbb megfelelő digitális oktatást kapjanak és felhívják a figyelmüket a veszélyekre.

Borítókép: Illegális bevándorlók a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetén fekvő La Restinga kikötőjében (Fotó: MTI/EPA-EFE/Gelmert Finol)