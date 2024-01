Kétéves gyermek mászta meg a Mount Everestet, az internet kiakadt, lefagyott, tönkrement

Sokaknak azonban nem sikerül a küldetés, így járt tavaly Suhajda Szilárd is, aki oxigénpalack és serpa nélkül indult el az Everest tetejére. Most egy skót házaspár kétéves kisfiával indult útnak, ami az egész világot felháborította – hívta fel a figyelmet a BorsOnline a The Sun cikke alapján.

A kétéves Carter Dallas szülei nagyon szeretik járni a természetet, el is szokták vinni magukkal túrázni a gyermeket, azonban most úgy döntöttek, magasabb szintre emelik a természetjárást. Úgy döntöttek, Nepálba utaznak, hogy kétéves gyermekükkel másszák meg az Everestet, persze nem a csúcsig. Azt a célt tűzték ki, hogy az alaptáborig mennek el, amely 5643 méter magasan található.

Indulás előtt elvégezték a szükséges vizsgálatokat, és az orvosok azt mondták, minden rendben van. A kétéves kisfiú tehát rekordot döntött, hivatalosan is ő lett ugyanis a világ legfiatalabb embere, aki eljutott az alaptáborig.

Eddig egy négyéves cseh gyermek tartotta a rekordot.

Az alaptábor előtt a falvakban két orvos volt és megvizsgálták a fiú vérét, hogy ellenőrizzék, jól van-e. – Az eredményei sokkal jobbak voltak, mint a mieink – részletezték mosolyogva szülők.