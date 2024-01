Lövöldözés volt az egyik Aldiban, azonnal meghalt a pénztáros

Egy Frankfurthoz közeli Aldiban történt hétfő este hét óra környékén az eset. A meglehetősen forgalmas üzletbe egy férfi lépett be, odament a kasszához és fejbe lőtte az ott dolgozó nőt. Ezt követően saját magával is végzett – írja a Voice of Europe és a Bild.

A vásárlók közül többen sokkos állapotba kerültek. Egyelőre úgy tudni, hogy egy 48 éves férfi volt az elkövető, aki korábban szerelmi kapcsolatban állt a 38 éves nővel. A nyomozók úgy sejtik, ennek köze lehetett a gyilkossághoz, bővebb tájékoztatást azonban nem adtak a nyomozás érdekeire hivatkozva.

Még azt sem lehet tudni, hogy milyen származású volt a gyilkos és az áldozat.