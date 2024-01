„Nem nézhetjük tétlenül, hogy a hedonista pogányok romba döntik azt, amiért megharcoltunk”

De az a törekvés is verifikált, hogy a most lassú és bürokratikus közösség helyett egy hatékonyabb, a XXI. század kihívásaira gyorsabban reagálni képes EU-ra van szükség, amely önmaga védelmére is alkalmas, csak akkor támogatható, ha ez nem önkényes birodalmi törekvések szellemében valósul meg, és ennek egyik további fontos feltétele Franciaország, de különösen Németország uniós és más európai szomszédaihoz, szövetségeseihez fűződő kapcsolatainak valóban újfajta megközelítése lenne.