Soros embere kiállt a lengyelországi változások mellett

Maciej Kisilowski, a Soros-egyetem oktatója a Financial Timesban közölt véleménycikkében vette védelmébe az új lengyelországi kormány nagy felháborodást kiváltó intézkedéseit. A lengyel „vasszigor” megmutatja, hogy a demokraták vissza tudnak harapni címmel fordítható írás szerint „Donald Tusk új kormánya gyorsan és határozottan erősíti tekintélyét”.

A Soros-egyetem tanára sem tagadja, hogy Tusk „radikálisan” számol le az előző vezetéssel, de szerinte ez a „merész megközelítés” ígéretes. Kisilowski szerint ha a lengyel köztévé élő egyenesben mutathatta volna be az épület megszállását, az csak növelte volna a feszültséget. Szerinte jobb tehát, hogy lekapcsolták az adást. A Soros-egyetem jogászprofesszora a két jobboldali politikus elnöki palotában történt letartóztatásával is mélyen egyetért.

Abban pedig ezek után semmi meglepő nincs, hogy a Soros-oktató Adam Bodnar miniszternek az ügyészség átalakítására irányuló, szintén jogellenes fellépését is helyesli. Tusk igazságügyi minisztere ugyanis Soros régi embere, aki a milliárdos spekuláns európai karmesterével, Gerald Knaussal is jegyzett közös dolgozatot, és alkalmazta őt a spekuláns lengyelországi alapítványa is.