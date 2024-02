A sokgyerekes migráns családok nagyon jól járnak az új tervezettel

A The New York Post hozta azt is nyilvánosságra, hogy a város vezetése több millió dolláros szerződést kötött a New Jersey-i Mobility Capital Finance banktársasággal, továbbá az is felháborodást váltott ki, hogy szintén a programban hasonló összegért szerződött az adófizetők pénzéből szállodákkal és vendéglátóhelyekkel. Kérdésként merült fel, hogy Eric Adams, New York polgármestere milyen kapcsolatot ápol a különböző szerződött cégekkel.

Nincs más kapcsolat, mint egy szakmai kapcsolat

– reagált a városháza.

A New Jersey-i Mobility Capital Finance társasággal két már meglévő projektje is fut a városvezetésnek, a Coaxum céggel is feltűnően szoros a kapcsolat.

Ha a program sikeres lesz, akkor tovább bővítik a benne résztvevő családok számát. Eközben egyre nagyobb gondot okoz, hogy rengeteg migráns a bűnözéssel akar még több pénzt szerezni.

NYC Mayor Eric Adams claims that providing illegal aliens with debit cards for purchasing their own food will result in significant cost savings for the city.

pic.twitter.com/QxBke2YuBp — NYScanner (@nyscanner) February 21, 2024

Borítókép: Illegális bevándorlók (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)