Antik orosz könyveket lopnak könyvtárakból Európa-szerte

Az orosz nyelvű antik könyvekre specializálódott bűnbanda már Németországban is lecsapott, a Berlini Állami Könyvtár januárban öt könyv ellopását jelentette, számolt be róla a Bild német napilap. Az ellopott könyvek között van Alekszandr Puskin három műve is, amelyeket 1827-ben, 1828-ban és 1831-ben adtak ki. A Bild megkeresésére a Bajor Állami Könyvtár is elmondta, hogy két orosz nyelvű könyvet loptak el onnan, de a tolvajok Szászországban is lecsaptak.

Az eljárás szinte mindig ugyanaz: az elkövetők a XIX. század eleji orosz irodalom kutatóinak adják ki magukat. Az értékes művek megtekintéséhez hamis útleveleket mutatnak be. Ezután minden egyes oldalt lefényképeznek. A következő látogatásuk alkalmával ismét kikérik ugyanazt a könyvet – majd kicserélik egy magukkal hozott, tökéletes hamisítványra.

Egyes esetekben hónapokba telt, mire rájöttek, hogy másolatokról van szó.