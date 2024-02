Késsel fenyegette az utazókat egy arab férfi a spanyolországi Sevillában + videó

Pánik tört ki hétfőn a dél-spanyolországi Sevilla egyik buszpályaudvarán. Egy késsel felfegyverkezett észak-afrikai származású férfi tört be az épületbe, megrémítve az ott várakozókat. A biztonsági személyzet munkatársai hiába kérték arra, hogy dobja el a kést, amivel időközben a saját nyakát is megsebezte, a fiatalember nem tette ezt meg, hanem tovább akarta folytatni az útját, miközben mások testi épségét fenyegette. Végül két rendőrnek sikerült körbekerítenie és leterítenie anélkül, hogy rálőttek volna. A nyakán lévő vágás miatt az egyik környékbeli kórházba vitték, majd ellátása után a rendőrségre szállították át, ahol jelenleg is fogva tartják.

Sajtóinformációk szerint az arab férfi előző nap konfliktusba került az egyik Almería városába tartó busz vezetőjével, aki nem engedte őt felszállni a járatra, mivel nem volt jegye. A rendőrség egyelőre nem közölte a férfi pontos szándékait, de feltételezhető, hogy hétfőn ismét ugyanarra a járatra akart feljutni és a saját utazását akarta bebiztosítani a nála lévő késsel. A Santiago Abascal vezette Vox az X-en köszönte meg a rendőrök munkáját.