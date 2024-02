Már tíz halottja van a lakástűznek Spanyolországban + videó

„Nem akartunk halálra égni” – ezt mondta a spanyolországi Valenciában csütörtökön történt lakástűz egyik túlélője. A portugál származású nő és belga párja a hetedik emeleten ragadt, és közel két órát kellett várniuk arra, hogy a tűzoltók daruval kiemeljék őket az erkélyükről, miközben körülöttük már a teljes épület lángokban állt.

🇪🇸 | URGENTE: Personas atrapadas en el enorme incendio en el edicio de 14 pisos en Valencia, España. pic.twitter.com/mjJwUKXBCT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 22, 2024

🚨#ÚLTIMAHORA | Momentos de angustia vivieron habitantes de Valencia, España; tras el incendio de un edificio donde lamentablemente han fallecido 4 personas, 15 se encuentran desaparecidos y una pareja que pudo ser rescatada por los bomberos. pic.twitter.com/c2Xx8dtroD — Periódico e-consulta (@e_consulta) February 23, 2024

A nő a sajtónak úgy fogalmazott: „Nagyon stresszes pillanatok voltak, és csak arra gondoltunk, hogy nem akarunk halálra égni. Csak a tűzoltókra számíthattunk.” Elmondta, hogy a magas életminőség miatt választották Valenciát otthonuknak, és soha nem gondolták volna, hogy ilyen helyzetbe kerülhetnek.

Sara y Amar, la pareja rescatada en el incendio de Valencia: "No queríamos morir quemados, los bomberos, increíbles" > https://t.co/yYHV8cNOKF pic.twitter.com/ddss9WAwDw — Informativos Telecinco (@informativost5) February 23, 2024

A csütörtöki, Valenciában történelminek minősített lakástűzben legkevesebb tíz ember halt meg, de a rendőrség még szombaton is folytatja a holttestek utáni kutatást. Az áldozatok között van egy négytagú család is, egy hároméves és egy tizenöt napos kisgyerekkel. A mentők összesen tizenöt sérültet láttak el, közülük két tűzoltó továbbra is kórházban van égési sérülésekkel.

A 138 lakásos, 14 emeletes, új építésű ingatlan egyik középső emeletének lakásában alakult ki a tűz. A lángok ezután fél órán belül beterítették az egész épületet.

7 personas heridas de momento en el incendio en Nou Campanar, trabajo heroico el de los bomberos en el rescate de una pareja. Psicólogos de emergencia muy necesarios en este momento #Valencia pic.twitter.com/yzQCMEQ0Ke — Josefina Seara (@Josephine1346) February 22, 2024

A rendőrség megkezdte a vizsgálatot annak kiderítésére, hogy mitől terjedt szét ilyen gyorsan a tűz. Építészmérnökök azt mondják, hogy a szigeteléshez purhabot használtak, ami az erős széllel együtt hozzájárult ahhoz, hogy a lángok szó szerint felfalták az épületet, aminek csak a szerkezete maradt meg.

La muerte de la familia en el incendio del edificio de Valencia:https://t.co/9Tf8LRXLM3 — DemoSinCracia - #YoNoVoto (@Demo_sin_cracia) February 24, 2024

Valencia régióban háromnapos gyászt hirdettek, valamint az összes hétvégi rendezvényt lefújták. Pedro Sánchez miniszterelnök pénteken személyesen utazott el a városba, hogy kifejezze együttérzését az érintettekkel és megköszönje a tűzoltók munkáját.

Sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az összes szükséges támogatást meg fogják adni azoknak a családoknak, amelyek túlélték a tragikus lakástüzet és elvesztették mindenüket.

En nombre del Gobierno quiero trasladar nuestra solidaridad, cariño y empatía a los familiares de las víctimas.



Quiero agradecer a los servidores públicos su sobresaliente labor, incluso jugándose la vida.



Estamos aquí para ayudaros, para mostrar nuestro compromiso y la… pic.twitter.com/MqZBnQg4xe — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2024

Carlos Mazón konzervatív regionális elnök eközben be is jelentette az első segélycsomagot. Az érintettek legfeljebb 10 ezer euró támogatást kapnak a valenciai kormánytól alapvető fontosságú dolgokra, például élelmiszerre és ruhákra, emellett maximum havi 1500 eurót biztosítanak mindenkinek albérletre.

Borítókép: Képkocka az égő házról készült videóból (Forrás: X)