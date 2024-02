Megszüntetné az illegális bevándorlók fogva tartását az olasz baloldal

Extrém gesztussal hívta fel magára a figyelmet hat fiatal az észak-olaszországi nagyvárosban: fürdőruhára vetkőzve feküdtek a járdára a téli hidegben a milánói fogda előtt.

Provokatív akciójukkal azt akarták érzékeltetni, hogy a zárt táborban szerintük rettenetes körülmények között tartják fogva a kitoloncolásra váró illegális bevándorlókat, az emberek közönyösek irántuk, sokan azt se tudják, mi is történik valójában a szigorúan lezárt falak között. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a közelmúltban két rab is öngyilkosságot kísérelt meg a milánói létesítményben.

A radikális fiatalok megmozdulását az ihlette, hogy február 10-én két rab alsóneműre vetkőzve feküdt a fogda udvarában az aszfaltra a zuhogó esőben.

A baloldali szervezetek és politikusok valójában nemcsak a milánói, hanem az országban található összes olyan fogda megszüntetését követelik, melyekben a kitoloncolásra váró illegális bevándorlókat őrzik. Nagyszabású megmozdulásra készülődnek április 6-án Milánóban, hogy felhívják a figyelmet a zárt falakon belüli embertelen körülményekre és a szolgálatot betöltő őrök durvaságára. Nemcsak Milánóban, hanem Bolognában is sor került tiltakozó megmozdulásra. Február 8-án a bolognai tábor bezárását követelték, mivel véleményük szerint úgy működik, akár egy láger. Március 2-án baloldali szervezetek Ferrara városában is megmozdulásra készülnek, az országszerte működő fogdák azonnali bezárását követelik.

A baloldali szervezetek és politikusok szerint nem lehet börtönbe zárni azokat, akik a jobb élet reményében érkeztek Olaszországba. Úgy vélik nyitott városok kialakításán, a bevándorlók méltó befogadásán és integrációján kellene dolgoznia a kormánynak. Jelenleg nyolc tartományban összesen kilenc tábor van használatban, melyek befogadóképessége valamivel több, mint 1300 fő.

Míg az ellenzéki baloldali pártok az illegálisan Olaszországban tartózkodó bevándorlók szabadon engedését és integrálását szorgalmazzák, addig a Giorgia Meloni vezette jobbközép koalíciós kormány újabbak létrehozását tervezi.

A kabinet célja, hogy minden tartományban a lakott településektől távol jelöljön ki az illegális bevándorlók fogva tartására alkalmas létesítményeket.

A zárt táborok élete kétségtelenül összetett, megoldatlan problémákat vet fel Itáliában. Az elmúlt időszakban számos alkalommal adott híradást az olasz sajtó lázadásról, gyújtogatásokról és súlyos erőszakról, melyek a zárt falak mögött zajlanak. A létesítmények működtetése komoly anyagi terhet is jelent az államháztartás számára. Sajtóforrások szerint 2019–22 között 44 millió euróba került az illegálisan érkezett, zárt falak mögött elhelyezett bevándorlók eltartása Olaszországban. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter azzal magyarázta

a zárt fogdákban kialakult embertelelen körülményeket, hogy az nagy részben a bent lakók vandál magatartásának következménye.

