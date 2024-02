Szijjártó Péter: Kár lenne veszni hagyni az eddigi eredményeket

Összegyűltek a V4-csúcsra a visegrádi miniszterelnökök Prágában. Erről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: „Sok olyan döntés áll az Európai Unió előtt, amelyek alapvetően befolyásolják nemcsak az európai jövőt, hanem konkrétan a közép-európai országok életét is. Jó lenne fenntartani az együttműködést ezekben az ügyekben is.

Mi a magunk részéről készen állunk erre, kár lenne veszni hagyni az eddigi eredményeket: nincsenek illegális migránsok az országainkban, használjuk az olcsó és biztonságos nukleáris energiát, megvédjük a gazdáinkat és az alacsony adókulcsokat.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Máthé Zoltán)