Botrány a párizsi olimpiai plakát miatt

„Még ha ez egy önkényes hiba is, akkor is súlyos” – mondta Gilles Smadja, a francia sportminisztérium korábbi kabinetfőnöke a Le Figarónak adott interjújában. Gilbert Collard konzervatív képviselő még ennél is tovább ment, azt állítva, hogy a művész „áruló, Franciaország alapvető tagadásában bűnös”.