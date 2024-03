Magyarországtól félti Szlovákiát a New York Times

Szombaton elnökválasztást tartottak Szlovákiában, amit az amerikai The New York Times is elemzett. Az amerikai lap felidézte, hogy szombaton a két ellentétes oldalon álló jelölt, a Kremllel szemben ellenséges veterán diplomata Ivan Korcok, valamint Peter Pellegrini volt kormányfő, a jelenlegi miniszterelnökkel Robert Ficóval szövetséges oroszbarát politikus végzett az első két helyen.

Második fordulót kell tartani április 6-án. Fotó: Jakub Gavlak

Az eredmények alapján azonban egyikük sem szerezte meg a szükséges többséget, így második fordulót kell tartani április 6-án – írja a Mandiner.

A New York Times arról ír hogy a leköszönő Zuzana Caputova elnök eddig arra próbálta felhasználni korlátozott hatalmát, hogy Robert Ficót megakadályozza abban, hogy a magyarországi útra lépjen. Mint írják, az elnöki hivatal idáig ellensúlyt jelentett, így Orbán Viktorral szemben Robert Fico eddig nem akadályozta Ukrajna támogatását. Hozzátették: úgy gondolják, hogy a magyar miniszterelnök Moszkva felé fordult, erős befolyást gyakorol a hírmédiára és korlátozta a független igazságszolgáltatást.

A The New York Times szerint Robert Fico szakítani akar az eddigi ukránbarát politikával, és az igazságszolgáltatást is átalakítaná, amihez Pellegrini győzelme nagy segítséget jelentene. A Fico-barát jelölt a második fordulóban a harmadik helyezett, NATO-ellenes nacionalista Stefan Harabint szavazóitól remélhet támogatást.

Borítókép: Peter Pellegrini a Hang elnökjelöltje leadja voksát az államfőválasztás első fordulójában egy pozsonyi szavazóhelyiségben. (Fotó: MTI/EPA/Jakub Gavlak)